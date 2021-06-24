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Капитан сборной Финляндии: «С Россией мы должны были набрать как минимум очко, а то и три»

Тим Спарв – о выступлении своей команды на Евро-2020
Футбол Евро-2020
20:56
Капитан сборной Финляндии: «С Россией мы должны были набрать как минимум очко, а то и три»
Тим Спарв / Фото - technotrenz
Хавбек сборной Финляндии Тим Спарв дал оценку выступлению своей команды на Евро-2020.

Цитирует 34-летнего финна Yle.

«Я горжусь тем, как мы проявили себя, тем, как представляли Финляндию. У нас был шанс пройти дальше, и мы до сих пор расстроены, что вылетели. Надеюсь, это станет для нашей молодежи дополнительной мотивацией. Это точно не последнее наше попадание на Евро. В матче против России мы создавали моменты и должны были набрать как минимум очко, а то и три».


Напомним, Россия обыграла Финляндию со счетом 1:0 во втором туре группового этапа чемпионата Европы.

Все пары 1/8 финала Евро-2020.
Владимир Кириченко
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Теги

сборная Финляндии (футбол) Финляндия - Россия

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