Возле посольства Швеции вывесили слова благодарности за 1/8 финала Евро-2020
Капитан сборной Финляндии: «С Россией мы должны были набрать как минимум очко, а то и три»
Тим Спарв – о выступлении своей команды на Евро-2020
Тим Спарв / Фото - technotrenzХавбек сборной Финляндии Тим Спарв дал оценку выступлению своей команды на Евро-2020.
Цитирует 34-летнего финна Yle.
«Я горжусь тем, как мы проявили себя, тем, как представляли Финляндию. У нас был шанс пройти дальше, и мы до сих пор расстроены, что вылетели. Надеюсь, это станет для нашей молодежи дополнительной мотивацией. Это точно не последнее наше попадание на Евро. В матче против России мы создавали моменты и должны были набрать как минимум очко, а то и три».
Напомним, Россия обыграла Финляндию со счетом 1:0 во втором туре группового этапа чемпионата Европы.
Все пары 1/8 финала Евро-2020.
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