Капитан сборной Финляндии: «С Россией мы должны были набрать как минимум очко, а то и три»

Тим Спарв – о выступлении своей команды на Евро-2020



Тим Спарв / Фото - technotrenz Хавбек сборной Финляндии Тим Спарв дал оценку выступлению своей команды на Евро-2020.



Цитирует 34-летнего финна Yle.



«Я горжусь тем, как мы проявили себя, тем, как представляли Финляндию. У нас был шанс пройти дальше, и мы до сих пор расстроены, что вылетели. Надеюсь, это станет для нашей молодежи дополнительной мотивацией. Это точно не последнее наше попадание на Евро. В матче против России мы создавали моменты и должны были набрать как минимум очко, а то и три».



Напомним, Россия обыграла Финляндию со счетом 1:0 во втором туре группового этапа чемпионата Европы.



Все пары 1/8 финала Евро-2020.

Хавбек сборной Финляндиидал оценку выступлению своей команды на Евро-2020.Цитирует 34-летнего финнаНапомним, Россия обыграла Финляндию со счетом 1:0 во втором туре группового этапа чемпионата Европы.

Владимир Кириченко