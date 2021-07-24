Кьеллини посвятил победу сборной Италии на Евро-2020 умершему Астори
Капитан сборной Италии хочет двухлетний контракт с «Ювентусом»
Игрок не намерен покидать Турин
24 июля 17:01
Джорджо Кьеллини / фото - Football-Italia
Капитан сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини хочет продлить контракт с клубом на два года, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Сейчас ветеран итальянского футбола является свободным агентом после истечения его соглашения с «зебрами». Защитник не хочет расставаться с родным клубом и считает, что еще может приносить пользу команде.
Кьеллини выступает за «старую синьору» уже 16 лет, и желает продолжать защищать цвета клуба.
В планах защитника – как минимум, провести следующий сезон в Турине, чтобы подойти в оптимальной форме к ЧМ-2022, а после уже и завершить карьеру.
Напомним, Роберто Де Дзерби назвал Кьеллини одним из главных претендентов на ЗМ.
Комментарии 0