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Капитан сборной Италии хочет двухлетний контракт с «Ювентусом»

Игрок не намерен покидать Турин
Футбол Серия А (Италия)
24 июля 17:01
Капитан сборной Италии хочет двухлетний контракт с «Ювентусом»
Джорджо Кьеллини / фото - Football-Italia

Капитан сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини хочет продлить контракт с клубом на два года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сейчас ветеран итальянского футбола является свободным агентом после истечения его соглашения с «зебрами». Защитник не хочет расставаться с родным клубом и считает, что еще может приносить пользу команде.

Кьеллини выступает за «старую синьору» уже 16 лет, и желает продолжать защищать цвета клуба.

В планах защитника – как минимум, провести следующий сезон в Турине, чтобы подойти в оптимальной форме к ЧМ-2022, а после уже и завершить карьеру.

Напомним, Роберто Де Дзерби назвал Кьеллини одним из главных претендентов на ЗМ.

Павел Харченко
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Джорджо Кьеллини Ювентус

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