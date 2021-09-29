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Капитан «Шерифа»: «Мечтаем выйти в плей-офф Лиги чемпионов»
Молдавский клуб пока не теряет очков на групповом этапе еврокубка
29 сентября 12:00
Франк Кастаньеда / Фото - ФК Шериф
Капитан «Шерифа» Франк Кастаньеда поделился эмоциями после сенсационной победы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (2:1). Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.
Выиграть здесь – это мечта, ставшая реальностью. Мы счастливы и сейчас наслаждаемся этим ощущением. Мы были полны уверенности в том, что мы делаем, и теперь видим результат этого.
Мы ехали сюда за победой. Не приехали просто отбывать номер, ведь мы знаем себе цену. К счастью, «Реал» своими моментами не воспользовался. В отличие от нас самих.
Победный гол – это что-то не из этой вселенной. О таком можно только мечтать. Я лично поблагодарил Тилля после игры.
Мы мечтаем выйти в плей-офф и ставим перед собой такую задачу. Теперь все внимание на «Интер». Будем стараться изо всех сил, чтобы снова добиться положительного результата.
Главный же тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб пока не спешит с мыслями о плей-офф.