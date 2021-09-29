Капитан «Шерифа»: «Мечтаем выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Франк Кастаньеда / Фото - ФК Шериф

Капитан «Шерифа» Франк Кастаньеда поделился эмоциями после сенсационной победы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (2:1). Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

Мы ехали сюда за победой. Не приехали просто отбывать номер, ведь мы знаем себе цену. К счастью, «Реал» своими моментами не воспользовался. В отличие от нас самих.

Победный гол – это что-то не из этой вселенной. О таком можно только мечтать. Я лично поблагодарил Тилля после игры.

Мы мечтаем выйти в плей-офф и ставим перед собой такую задачу. Теперь все внимание на «Интер». Будем стараться изо всех сил, чтобы снова добиться положительного результата.