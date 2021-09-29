Вернидуб: «Не сотворили ничего экстраординарного. Не думаем о выходе в плей-офф»

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мыслями после сенсационной победы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (2:1). Слова украинского специалиста передает пресс-служба UEFA.

Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке. Я счастлив и горд своей командой, этими парнями. Мы на верном пути и продолжим ему следовать.

Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии.