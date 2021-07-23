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Капитан «Ворсклы»: «С «КуПСом» ничего не предвещало беды у наших ворот»

Чеснаков высказался по поводу упущенной победы в квалификации Лиги конференций
Футбол Лига конференций UEFA
23 июля 18:53
Капитан «Ворсклы»: «С «КуПСом» ничего не предвещало беды у наших ворот»
Владимир Чеснаков / Фото - ФК Ворскла

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков высказался по поводу упущенной победы в первом матче квалификации Лиги конференций против «КуПСа» (2:2).

На предматчевой установке наш главный тренер Юрий Максимов просил акцентировать внимание на том, что придется играть на нелюбимом для полтавской команды поле с искусственным газоном. Во-вторых, чтобы обезопасить защиту, он просил прессинговать хозяев еще на их половине поля.

Несмотря на то, что мы первыми пропустили, нужно отдать должное форварду хозяев, который мастерски сыграл индивидуально, благодаря правильно избранному плану на игру удалось переломить ход событий на поле, и не только сравнять счет умело накрыв соперника, но и выйти вперед.

Почему не отпраздновали волевую победу? В компенсированное время была допущена системная ошибка. И обиднее всего, что ничего не предвещало беды у наших ворот. Сами виноваты.

Поскольку в этом сезоне уже нет преимущества у команды, забившей в гостях гол, то в повторном поединке все надо начинать с нуля. Мы уже не имеем права расслабляться, нужно только побеждать.

Ранее мыслями по поводу поединка поделился бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Ворскла КуПС (футбол) Владимир Чеснаков

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