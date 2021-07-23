Капитан «Ворсклы»: «С «КуПСом» ничего не предвещало беды у наших ворот»

Владимир Чеснаков / Фото - ФК Ворскла

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков высказался по поводу упущенной победы в первом матче квалификации Лиги конференций против «КуПСа» (2:2).

Несмотря на то, что мы первыми пропустили, нужно отдать должное форварду хозяев, который мастерски сыграл индивидуально, благодаря правильно избранному плану на игру удалось переломить ход событий на поле, и не только сравнять счет умело накрыв соперника, но и выйти вперед.

Почему не отпраздновали волевую победу? В компенсированное время была допущена системная ошибка. И обиднее всего, что ничего не предвещало беды у наших ворот. Сами виноваты.

Поскольку в этом сезоне уже нет преимущества у команды, забившей в гостях гол, то в повторном поединке все надо начинать с нуля. Мы уже не имеем права расслабляться, нужно только побеждать.