Караваев: «Если бы победили «Шахтер», то многие говорили бы, что чемпионат можно завершать»

«Динамо» сохранило отрыв в 3 очка от главного конкурента

Фото: пресс-служба Динамо

Защитник «Динамо» Александр Караваев высказался о ничьей его команды с «Шахтером» (0:0) в 10-м туре УПЛ. Слова игрока приводит пресс-служба «бело-синих».

- Принципиальные для тебя матчи против «Шахтера»?

– Не сказал бы, что принципиальные. В первой команде горняков я был лишь однажды на сборах при Мистере, это было очень давно. Ни одного официального матча за «Шахтер» я не провел. Но это команда, в которой я провел все годы обучения в академии, впоследствии выступал за «Шахтер-3», дублирующий состав.

Затем уже на профессиональном уровне я пошел своей тропинкой, по арендам, и наконец оказался на полноценном контракте в «Динамо». Как оказалось, все было не зря, ведь те цели и желания, которые я ставил перед собой, удалось выполнить именно с киевлянами.

Все трофеи, которые можно было выиграть в Украине, я завоевал именно с «Динамо».

- Значит, «Динамо» – главный клуб в твоей карьере?

– Если считать по достижениям, так и есть. Но я не могу не сказать о тех клубах, в которых играл до переезда в Киев. В «Севастополе» я делал первые шаги в большом футболе, из «Зари» попал в сборную, играл с луганчанами в еврокубках, стал лидером команды.

Да, это ступеньки, но они и созданы для того, чтобы карабкаться по ним к вершине. Я никогда не останавливался – и оказался здесь.

- Сегодня «Динамо» выходило на игру как на реванш или как на принципиальную игру чемпионата Украины?

– Как на обычный матч чемпионата страны. Борьба в первенстве страны продлится до мая, и сегодня была одна из многих игр. Да, это принципиальный соперник, и после двух болезненных поражений «Шахтеру» в Суперкубке Украины и «Баварии» в Лиге чемпионов мы не могли сегодня проиграть.

Играли только на победу, не все удавалось, но выполняли установку тренера и чувствуем, что можем лучше. Нужно только больше уверенности. Если в прошлом году мы хотели достичь своей цели, то сейчас нужно эти цели удержать. А это труднее.

- В стратегическом плане ничья – приемлемый результат для нас, учитывая, что отрыв в три очка от «Шахтера» сохранился?

– Да, осталось преимущество в три очка, но и большая интрига остается. Если бы мы выиграли, то была бы разница в шесть очков, и многие говорили бы, что чемпионат можно завершать. Впереди у нас много матчей, и на каждый мы выходим с целью победить.

Сейчас пауза на матчи сборных, поэтому все мысли о предстоящих матчах отбора на ЧМ-2022.

- Какая ключевая фраза, которую Мистер сегодня сказал в раздевалке?

– Он говорил, что нужно сыграть правильно, и чтобы наши мысли были только о том, чтобы действовать так, как он нам говорит.

Я неоднократно уже говорил, что если мы выполняем установки, то нам все удается и мы точно не проиграем. Такой опыт, который имеет Мистер, а это 50 лет в футболе, позволяет ему почти не ошибаться в своих ожиданиях и прогнозах.

- Что удалось «Динамо» изменить в своей игре по сравнению с матчем за Суперкубок страны?

– Только то, что мы разобрали ошибки, допущенные в предыдущем матче. Были ошибки и сегодня, которые мы также обязательно разберем.

Если мы будем делать хотя бы на 50 процентов меньше ошибок, то у нас изменится игра еще в лучшую сторону. Поэтому мы разобрали свои ошибки и играли надежнее, чем в прошлый раз.

- Какие ожидания от матчей за сборную Украины?

– Надеюсь, нам удастся прервать серию ничьих, поскольку это не может продолжаться вечно. Тот дух, который царит в коллективе в национальной команде, позволяет нам настраиваться на победу в каждом матче.

Знаю, что все ребята переживают из-за последних результатов, но в предстоящих поединках будем стремиться только к максимальному результату



В турнирной таблице УПЛ отрыв «Динамо» от «Шахтера» остался прежним – 3 очка.

Украинское «классико» оказалось предсказуемым. Команды сыграли слишком осторожно.