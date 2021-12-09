Караваев: «С Боснией надо показать свою игру, чтобы не отталкиваться от соперника»
Караваев провел 100-й матч за «Динамо»
Киевляне проиграли «Бенфике»
14:14
Александр Караваев / Фото: Динамомания
Защитник «Динамо» Александр Караваев провел 100-й матч в составе киевской команды, сообщает пресс-служба «бело-синих».
100-м для Караваев стал матч против «Бенфики» в 6-м туре Лиги чемпионов (0:2).
На счету Караваева 68 матчей в УПЛ, 21 – в еврокубках, 8 – в Кубке Украины и 3 матча – в Суперкубке. 29-летний Караваев присоединился к «Динамо» летом 2019-го года.
Пусть вас не вводит в заблуждение второй тайм в исполнении «Динамо» против «Бенфики». Португальцы просто бросили играть в футбол.
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