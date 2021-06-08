Караваев: «Я думаю, мы подходим к своему максимуму»

Александр Караваев / фото - Football24

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке команды к чемпионату Европы:

Атмосфера на стадионе замечательная. Мы на скамейке запасных с ребятами говорили, что наконец понемногу возвращаются болельщики. Вспоминаются те матчи, когда все люди приходят и поддерживают нас. Оборачиваешься, смотришь, какой у них позитивный настрой, сколько эмоций они отдают. Когда ты выходишь на поле, тебе это передается и ты хочешь показать свой максимум, чтобы порадовать болельщиков. Когда ты после игры им аплодируешь, то тебе отвечают взаимностью. Это то, ради чего стоит играть и добиваться положительного результата, когда на трибунах твои родные и близкие, а также болельщики.

Я думаю, мы подходим к своему максимуму, процентов 85-90. За следующую неделю должны войти в режим после нагрузок. Один-два дня отдохнем, а потом пойдут тренировки непосредственно перед официальной игрой. На максимуме подойдем к первой встрече».