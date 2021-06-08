Украинских болельщиков не пустят на матч со сборной Нидерландов

Коронавирусные ограничения оставят команду без поддержки

Андрей Павелко / фото - Eurosport

Президент УАФ Андрей Павелко объяснил, какой фактор помешает украинским фанатам приехать в Голландию на первый матч сборной Украины:

«Мы изучили все варианты развития событий. Из-за коронавируса многие страны вводят свои ограничения. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону ЕС. Мы готовимся оперативно оказывать поддержку нашим болельщикам, если принимающие страны будут идти нам навстречу. Будем надеяться, что матчи Украины будут с поддержкой наших болельщиков».

Матч сборной Украины с Нидерландами пройдет 13 июня на Амстердам-арене. Этот матч станет первым поединком в рамках группового этапа Евро-2020.

Также, национальной команде предстоит сыграть со сборными Австрии и Северной Македонии.

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