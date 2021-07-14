«Карпаты» Галич рискуют не собраться перед стартом нового сезона

Клуб оказался в тяжелом положении

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«Карпатам» из Галича приходится вынужденно продолжать отпуск. Клуб столкнулся со сложными кадровыми проблемами.

В конце июня у ряда футболистов команды закончились контракты. С ними было решено не продлевать соглашения. Сообщается, что такой могла быть реакция руководства на невыполнение задачи повышения в классе.

Из персонала и тренерского штаба клуба остались лишь главный тренер Роман Гнатив и его ассистент Александр Гринишин. На контракте с клубом остается лишь несколько игроков.

Соревнования во Второй лиге стартуют 25 июля. Времени на формирование состава и подготовку к сезону почти не осталось.

Ранее сообщалось, что львовские «Карпаты» Андрея Тлумака оставили лишь пятерых футболистов из состава прошлого сезона.