Тлумак: «Существуют одни львовские «Карпаты». Я их возглавляю»
«Карпаты» Галич рискуют не собраться перед стартом нового сезона
Клуб оказался в тяжелом положении
20:16
Фото - Карпаты Галич
«Карпатам» из Галича приходится вынужденно продолжать отпуск. Клуб столкнулся со сложными кадровыми проблемами.
В конце июня у ряда футболистов команды закончились контракты. С ними было решено не продлевать соглашения. Сообщается, что такой могла быть реакция руководства на невыполнение задачи повышения в классе.
Из персонала и тренерского штаба клуба остались лишь главный тренер Роман Гнатив и его ассистент Александр Гринишин. На контракте с клубом остается лишь несколько игроков.
Соревнования во Второй лиге стартуют 25 июля. Времени на формирование состава и подготовку к сезону почти не осталось.
Ранее сообщалось, что львовские «Карпаты» Андрея Тлумака оставили лишь пятерых футболистов из состава прошлого сезона.
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