Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 КуПС - Ноа 5:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Карпаты» поставили задачу выйти в УПЛ через 2 года

Львовский клуб продолжает существовать
Футбол Украинская Премьер-лига
10:58
«Карпаты» поставили задачу выйти в УПЛ через 2 года
Фото: Футбол 24

Львовские «Карпаты» на своем официальном сайте сообщили о поставленной задаче выйти в УПЛ за 2 года.

Львовская команда будет выступать на стадионе «Украина». Кроме того, клуб также отказался от почетных президентов в руководстве.

Также у «Карпат» есть договор о сотрудничестве с детско-юношеской школой «Карпаты».

Ранее сообщалось о прекращении существования «Карпат».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Карпаты

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Федецкий – о прекращении существования «Карпат»: «Пацаны к успеху шли, не фартануло»
Федецкий – о прекращении существования «Карпат»: «Пацаны к успеху шли, не фартануло»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 июля 13:07
Смалийчук официально объявил о прекращении существования «Карпат»
Смалийчук официально объявил о прекращении существования «Карпат»
Футбол Первая лига
14 июля 21:47
«Карпаты» оставили лишь пятерых футболистов из состава прошлого сезона
«Карпаты» оставили лишь пятерых футболистов из состава прошлого сезона
Футбол Первая лига
14 июля 18:50
Тлумак: «Существуют одни львовские «Карпаты». Я их возглавляю»
Тлумак: «Существуют одни львовские «Карпаты». Я их возглавляю»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 июля 18:34
В течение недели решится судьба «Карпат»
В течение недели решится судьба «Карпат»
Футбол Первая лига
28 июня 22:47

Новости: Футбол

32-летний Тадич продлил контракт с «Аяксом»
32-летний Тадич продлил контракт с «Аяксом»
В Европе
11:51
Ребров – о Лобановском: «Он пытался искать умных игроков»
Ребров – о Лобановском: «Он пытался искать умных игроков»
Украинская Премьер-лига
11:31
Жиру прибыл в «Милан» для прохождения медосмотра
Жиру прибыл в «Милан» для прохождения медосмотра
Серия А (Италия)
11:24
«Барселона» окончательно решила расстаться с Коутиньо
«Барселона» окончательно решила расстаться с Коутиньо
Примерa (Испания)
11:20
Возвращение легенды. Селезнев принес победу «Минаю» в первом летнем матче
Возвращение легенды. Селезнев принес победу «Минаю» в первом летнем матче
Украинская Премьер-лига
11:11
Италия намерена принять Евро-2028 или ЧМ-2030
Италия намерена принять Евро-2028 или ЧМ-2030
В Европе
11:08
«Лестер» бесплатно подписал бывшего защитника «Челси»
«Лестер» бесплатно подписал бывшего защитника «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
11:03
«Карпаты» поставили задачу выйти в УПЛ через 2 года
«Карпаты» поставили задачу выйти в УПЛ через 2 года
Украинская Премьер-лига
10:58
Рамос: «Советую Мбаппе остаться в ПСЖ»
Рамос: «Советую Мбаппе остаться в ПСЖ»
Лига 1 (Франция)
10:48
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости