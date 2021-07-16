Федецкий – о прекращении существования «Карпат»: «Пацаны к успеху шли, не фартануло»
«Карпаты» поставили задачу выйти в УПЛ через 2 года
Львовский клуб продолжает существовать
Фото: Футбол 24
Львовские «Карпаты» на своем официальном сайте сообщили о поставленной задаче выйти в УПЛ за 2 года.
Львовская команда будет выступать на стадионе «Украина». Кроме того, клуб также отказался от почетных президентов в руководстве.
Также у «Карпат» есть договор о сотрудничестве с детско-юношеской школой «Карпаты».
Ранее сообщалось о прекращении существования «Карпат».
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