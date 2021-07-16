«Карпаты» поставили задачу выйти в УПЛ через 2 года

Львовский клуб продолжает существовать

Фото: Футбол 24

Львовские «Карпаты» на своем официальном сайте сообщили о поставленной задаче выйти в УПЛ за 2 года.

Львовская команда будет выступать на стадионе «Украина». Кроме того, клуб также отказался от почетных президентов в руководстве.

Также у «Карпат» есть договор о сотрудничестве с детско-юношеской школой «Карпаты».

Ранее сообщалось о прекращении существования «Карпат».