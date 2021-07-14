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Смалийчук официально объявил о прекращении существования «Карпат»

Ранее сообщалось о проблемах одноименной команды из Галича
Футбол Первая лига
21:47
Смалийчук официально объявил о прекращении существования «Карпат»
Фото - КПФ «Карпаты»

КПФ «Карпаты» прекращают свое существование. Об этом сообщил на странице львовян в Facebook совладелец клуба Олег Смалийчук. Команда потеряла профессиональный статус и не будет заявляться на чемпионат среди аматоров.

Друзья, прежде всего, хочу извиниться за такое длительное молчание. Все эти дни решался очень много важных вопросов. Мы не имели точной информации. Поэтому я не хотел давать обещаний, которых не смогу соблюсти. Но, наконец, пришло время поставить точку.

Весь прошлый сезон мы работали над тем, чтобы спасти от гибели главный спортивный бренд Западной Украины – львовские «Карпаты». Структура собственности существующего юридического лица – КПФ «Карпаты» Львов – не позволяла ей полноценно функционировать, не говоря уже о развитии.

Второй совладелец «Карпат» годами блокировал работу клуба. Несмотря на все наши усилия, за год времени он так и не вступил в диалог.

За это время мы погасили долги по заработной плате всех работников и задолженности за предоставленные услуги и товары. Также удалось закрыть часть долгов по старым трансферам, по которым на клуб был наложен трансферный бан. Мы содержали, помимо основной команды, ЖФК и детскую академию.

К сожалению, наш план перезапуска клуба не удался. Поэтому КПФ «Карпаты» вышли из профессионального футбола и не заявляются в любители. Но мы не можем закрыть это юридическое лицо без согласия второго совладельца, поэтому оно продолжит существование и будет работать над погашением старых долгов.

Я говорил это год назад и повторяю сейчас: не важно, кому будут принадлежать «Карпаты» – Смалийчуку или кому-то другому. Единственное действительно важное – чтобы бренд продолжал существовать и имел возможности развиваться, даже если для этого мне нужно сделать шаг в сторону.

Хочу поблагодарить всех, кто верил нам и помогал. Болельщики «Карпат» – действительно лучшие в Украине, теперь я знаю это точно. Встретимся на секторе.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» Галич рискуют не собраться перед стартом нового сезона. А одноименный львовский клуб под руководством Андрея Тлумака продолжает активную подготовку к сезону.

Сергей Стаднюк
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Олег Смалийчук Карпаты

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