Каррагер: «5-6 футболистов не впишутся в МЮ при Рангнике»
Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал для Sky Sports назначения Ральфа Рангника на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»:
«Думаю, что назначение Рангника – позитивный шаг с точки зрения того, в какой футбол он хочет играть.
Но его самая главная задача – назначение следующего тренера. Главные люди клуба примут во внимание его советы. Он хочет, чтобы следующий тренер соответствовал его стилю.
МЮ был нужен Рангник, потому что у него есть четкое представление, что он хочет делать. Потому что во время матчей «МЮ» в последние несколько недель не было понимания, что они пытались делать. Особенно против «Ливерпуля».
Нет точной науки, как выиграть матч. Есть разные способы. Просто у «Манчестер Юнайтед» нет четкого плана, а у этого парня есть план.
Проблема в том, что есть 5-6 футболистов, которые не впишутся в такой стиль игры».
Немца назначили временным тренером маникунианцев, а летом он станет консультантом клуба.
Уже стало известно, что будет с Карриком после прихода Рангника.
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