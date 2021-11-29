Каррагер: «5-6 футболистов не впишутся в МЮ при Рангнике»

Ральф Рангник / фото - The Guardian

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал для Sky Sports назначения Ральфа Рангника на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»:

Но его самая главная задача – назначение следующего тренера. Главные люди клуба примут во внимание его советы. Он хочет, чтобы следующий тренер соответствовал его стилю.

МЮ был нужен Рангник, потому что у него есть четкое представление, что он хочет делать. Потому что во время матчей «МЮ» в последние несколько недель не было понимания, что они пытались делать. Особенно против «Ливерпуля».

Нет точной науки, как выиграть матч. Есть разные способы. Просто у «Манчестер Юнайтед» нет четкого плана, а у этого парня есть план.

Проблема в том, что есть 5-6 футболистов, которые не впишутся в такой стиль игры».