Буффон: «Италии предстоит сложный матч, но думаю она победит»
Каррагер: «Англия победит в финале Евро-2020 по пенальти»
Защитник не ждет большого количества голов
Джейми Каррагер / фото - Sky Sports
Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер сделал прогноз на финал Евро-2020, где встретятся Англия и Италия. Британец не верит, что в матче будет забито большое количество голов, а фаворитом в серии пенальти считают свою национальную команду. Слова Каррагера приводит Sky Sports.
«Нас ждет очень плотный матч. Думаю, дело может дойти до пенальти, и Англия победит. Мы так много работали над пенальти, нельзя, чтобы это осталось незамеченным!
Не думаю, что в этой игре будет много голов. Италия очень сильна в обороне, как и Англия. Думаю, матч завершится со счетом 1:1, а потом будут пенальти.
Думаю, это справедливый финал. Италия и Англия впечатлили сильнее всего по ходу турнира. И в воскресенье победитель заберет все».
Матч за золотые медали континентального первенства начнется в 22:00.
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