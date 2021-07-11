Каррагер: «Англия победит в финале Евро-2020 по пенальти»

Джейми Каррагер / фото - Sky Sports

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер сделал прогноз на финал Евро-2020, где встретятся Англия и Италия. Британец не верит, что в матче будет забито большое количество голов, а фаворитом в серии пенальти считают свою национальную команду. Слова Каррагера приводит Sky Sports.

Не думаю, что в этой игре будет много голов. Италия очень сильна в обороне, как и Англия. Думаю, матч завершится со счетом 1:1, а потом будут пенальти.

Думаю, это справедливый финал. Италия и Англия впечатлили сильнее всего по ходу турнира. И в воскресенье победитель заберет все».