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22:00 Италия - Англия -:- Запланирован
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Каррагер: «Англия победит в финале Евро-2020 по пенальти»

Защитник не ждет большого количества голов
Футбол Евро-2020
13:55
Каррагер: «Англия победит в финале Евро-2020 по пенальти»
Джейми Каррагер / фото - Sky Sports

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер сделал прогноз на финал Евро-2020, где встретятся Англия и Италия. Британец не верит, что в матче будет забито большое количество голов, а фаворитом в серии пенальти считают свою национальную команду. Слова Каррагера приводит Sky Sports.

«Нас ждет очень плотный матч. Думаю, дело может дойти до пенальти, и Англия победит. Мы так много работали над пенальти, нельзя, чтобы это осталось незамеченным!

Не думаю, что в этой игре будет много голов. Италия очень сильна в обороне, как и Англия. Думаю, матч завершится со счетом 1:1, а потом будут пенальти.

Думаю, это справедливый финал. Италия и Англия впечатлили сильнее всего по ходу турнира. И в воскресенье победитель заберет все».

Матч за золотые медали континентального первенства начнется в 22:00.

Онлайн трансляция Италия – Англия.

Видео трансляция Италия – Англия.
Антон Кривенко
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Джейми Каррагер

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