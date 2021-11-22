Каррагер: «Есть только одно слово, которым можно охарактеризовать работу Сульшера в МЮ»

Джейми Каррагер / Фото: Sky Sports

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о ситуации с увольнением главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Его слова приводит The Telegraph.

Любому, кто пишет руководству о том, как сменить футбольного тренера, могут быть полезны текущие события на «Олд Траффорд». Просто посмотрите на то, как они это делают, и сделайте наоборот».