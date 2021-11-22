Фердинанд: «То, как управляют МЮ, просто шокирует. В клубе хаос»
Каррагер: «Есть только одно слово, которым можно охарактеризовать работу Сульшера в МЮ»
Экс-игрок «Ливерпуля» критикует уволенного наставника
22 ноября 20:50
Джейми Каррагер / Фото: Sky Sports
Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о ситуации с увольнением главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Его слова приводит The Telegraph.
«Есть только одно слово, которым можно охарактеризовать последние месяцы работы Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед»: беспорядочность.
Любому, кто пишет руководству о том, как сменить футбольного тренера, могут быть полезны текущие события на «Олд Траффорд». Просто посмотрите на то, как они это делают, и сделайте наоборот».
МЮ лишился Сульшера, но что дальше? Упустили Конте, лишь один топ-менеджер сейчас свободен, у Роналду – свои прихоти.
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