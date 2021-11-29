Каррагер: «МЮ не планировал подписывать Роналду этим летом»

Экс-игрок сборной Англии назвал причину

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер назвал причину, по которой «Манчестер Юнайтед» подписал Криштиану Роналду летом. Его слова приводит Sky Sports.

«Почему «Манчестер Юнайтед» подписал Роналду этим летом? Они подписали Криштиану, потому что боялись его перехода в «Манчестер Сити». Вот почему они заключили с ним контракт. «Манчестер Юнайтед» не планировал подписывать Криштиану Роналду. Они взяли его в последнюю минуту, потому что Криштиану собирался уйти в «Манчестер Сити».

Зачем «Юнайтед» подписали 36-летнего Роналду, если в ближайшие 2-3 года они не собираются выигрывать чемпионат? Выпускайте лучше на поле Гринвуда и Санчо, если не собираетесь выигрывать Премьер-лигу прямо сейчас».



В последнем матче АПЛ МЮ c Роналду сыграл вничью с «Челси» (1:1).