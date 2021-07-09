Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Каррагер: «Не думаю, что это симуляция. Стерлинг проявил смекалку, не цинизм»

Эксперты до сих пор спорят из-за пенальти на Стерлинге
Футбол Евро-2020
12:08
Каррагер: «Не думаю, что это симуляция. Стерлинг проявил смекалку, не цинизм»
Рахим Стерлинг / фото - GettyImages

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал для The Telegraph пенальти, назначенное в матче Англия – Дания после падения Рахима Стерлинга:

«Не вижу проблем в том, как Стерлинг заработал пенальти. Когда Мэле задел его ногу, Стерлинг сделал то, что делают многие топовые игроки атаки. Стерлинг проявил смекалку, не цинизм.

Не думаю, что это была симуляция, потому что Стерлинг вызвал панику у пытавшихся его остановить, когда он заходил в штрафную. Они задели игрока, а не мяч, независимо от того, насколько все было серьезно.

Самая большая ошибка защитника была в том, что он не успел за опекаемым игроком, из-за чего контакт стал неизбежным, и это вынуждает судей принимать важное решение в окружении изменчивой толпы фанатов.

Я был бы не рад, если бы судья зафиксировал мой фол в такой ситуации, но я бы сильнее злился на себя и крайнего защитника, что мы позволили Стерлингу так далеко зайти в штрафную».

Возможно, что Стерлинг сам шел на этот контакт, но тем не менее, касание было и сам игрок об этом заявил.

Напомним, Марк Клаттенбург назвал судейство на Евро-2020 выдающимся.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Англии (футбол) Рахим Стерлинг Джейми Каррагер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Англия уже установила мировой рекорд после выхода в финал Евро-2020. На очереди еще один
История
Англия уже установила мировой рекорд после выхода в финал Евро-2020. На очереди еще один
Футбол Евро-2020
11:10
Клаттенбург: «Суддейство на этом Евро выдающееся, что бы ни думали о моменте со Стерлингом»
Клаттенбург: «Суддейство на этом Евро выдающееся, что бы ни думали о моменте со Стерлингом»
Футбол Евро-2020
10:44
Каррагер предсказал серию пенальти в финале Евро-2020
Каррагер предсказал серию пенальти в финале Евро-2020
Футбол Евро-2020
09:23
Известны имена арбитров на финал Евро-2020
Известны имена арбитров на финал Евро-2020
Футбол Евро-2020
09:10
Конте нашел слабое место в структуре сборной Англии
Конте нашел слабое место в структуре сборной Англии
Футбол Евро-2020
09:05
Бербатов: «Кейн может послать своих критиков»
Бербатов: «Кейн может послать своих критиков»
Футбол Евро-2020
07:38

Новости: Футбол

Моуринью: «Уложил бы Роналду на газон, если бы играл в центре защиты»
Моуринью: «Уложил бы Роналду на газон, если бы играл в центре защиты»
Серия А (Италия)
12:20
Каррагер: «Не думаю, что это симуляция. Стерлинг проявил смекалку, не цинизм»
Каррагер: «Не думаю, что это симуляция. Стерлинг проявил смекалку, не цинизм»
Евро-2020
12:08
Ярославский: «Задача «Металлиста» – 2-3 место в УПЛ, мечта – золото»
Ярославский: «Задача «Металлиста» – 2-3 место в УПЛ, мечта – золото»
Украинская Премьер-лига
11:59
Федецкий: «Сборная Украины не заслуживала такого окончания Евро»
Федецкий: «Сборная Украины не заслуживала такого окончания Евро»
Евро-2020
11:54
Назван лучший игрок сборной Украины на Евро-2020
Назван лучший игрок сборной Украины на Евро-2020
Евро-2020
11:47
Помимо «Бенфики», на Яремчука претендует еще и клуб Примеры
Помимо «Бенфики», на Яремчука претендует еще и клуб Примеры
Украинские легионеры
11:43
Тебас: «Месси не сможет подписать контракт с «Барселоной» на прежних условиях»
Тебас: «Месси не сможет подписать контракт с «Барселоной» на прежних условиях»
Примерa (Испания)
11:41
Кьеллини: «Англия – это не только Кейн»
Кьеллини: «Англия – это не только Кейн»
Евро-2020
11:28
«Динамо» пропустит первый тур УПЛ
«Динамо» пропустит первый тур УПЛ
Украинская Премьер-лига
11:14
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 18:15
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Футбол Евро-2020
4 июля 17:32
Все новости