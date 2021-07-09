Каррагер: «Не думаю, что это симуляция. Стерлинг проявил смекалку, не цинизм»
Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал для The Telegraph пенальти, назначенное в матче Англия – Дания после падения Рахима Стерлинга:
«Не вижу проблем в том, как Стерлинг заработал пенальти. Когда Мэле задел его ногу, Стерлинг сделал то, что делают многие топовые игроки атаки. Стерлинг проявил смекалку, не цинизм.
Не думаю, что это была симуляция, потому что Стерлинг вызвал панику у пытавшихся его остановить, когда он заходил в штрафную. Они задели игрока, а не мяч, независимо от того, насколько все было серьезно.
Самая большая ошибка защитника была в том, что он не успел за опекаемым игроком, из-за чего контакт стал неизбежным, и это вынуждает судей принимать важное решение в окружении изменчивой толпы фанатов.
Я был бы не рад, если бы судья зафиксировал мой фол в такой ситуации, но я бы сильнее злился на себя и крайнего защитника, что мы позволили Стерлингу так далеко зайти в штрафную».
Возможно, что Стерлинг сам шел на этот контакт, но тем не менее, касание было и сам игрок об этом заявил.
Напомним, Марк Клаттенбург назвал судейство на Евро-2020 выдающимся.
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