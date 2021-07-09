Каррагер: «Не думаю, что это симуляция. Стерлинг проявил смекалку, не цинизм»

Рахим Стерлинг / фото - GettyImages

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал для The Telegraph пенальти, назначенное в матче Англия – Дания после падения Рахима Стерлинга:

Не думаю, что это была симуляция, потому что Стерлинг вызвал панику у пытавшихся его остановить, когда он заходил в штрафную. Они задели игрока, а не мяч, независимо от того, насколько все было серьезно.

Самая большая ошибка защитника была в том, что он не успел за опекаемым игроком, из-за чего контакт стал неизбежным, и это вынуждает судей принимать важное решение в окружении изменчивой толпы фанатов.

Я был бы не рад, если бы судья зафиксировал мой фол в такой ситуации, но я бы сильнее злился на себя и крайнего защитника, что мы позволили Стерлингу так далеко зайти в штрафную».