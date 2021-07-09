Каррагер предсказал серию пенальти в финале Евро-2020

Итальянцы и англичане будут очень осторожны в финальном матче

Джейми Каррагер / фото - Hudl

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал Football Italia, чего он ждет в финальном матче Евро-2020 между Италией и Англией:

«Думаю, что дело может дойти до пенальти, и Англия победит. Не думаю, что в матче будет слишком много голов. Италия очень сильна в обороне, как и Англия. Думаю, будет 1:1, а затем команды перейдут к серии пенальти. Это справедливый финал. Думаю, они были самыми впечатляющими командами в этом турнире — и в воскресенье победитель заберет все».

Серия пенальти выглядит логичным исходом, ведь обе команды пробивались в финал через дополнительные таймы. Англичане немного не дотянули до серии пенальти, огорчив датчан еще до окончания овертаймов. А вот итальянцам пришлось сыграть в футбольную лотерею с Испанией, где сильнее оказалась именно «Скуадра Адзурра».

Статистика – на стороне итальянцев, ведь Англия не обыгрывала аппенинцев уже больше 40 лет.



