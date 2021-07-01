Каррегер: «Для Англии лучше соперника, чем Украина не придумать»

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Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением Sky Sports о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия.

Думаю, если бы Англия могла выбирать, то между Швецией и Украиной предпочла бы Украину. Все равно будет сложно, особенно в Риме. Тут уже игра не на своем Уэмбли, не на знакомом стадионе. Но лучшего соперника не придумать».