Каррегер: «Для Англии лучше соперника, чем Украина не придумать»

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3 июля 21:50
Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением Sky Sports о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия.
«Еще перед турниром было ясно, что есть хороший шанс на полуфинал. Из группы смерти Англии должны были достаться Германия, Франция или Португалия, а англичане исторически плохо играют с топ-сборными в плей-офф. Но мы прошли этот тест, а теперь у нас в соперниках Украина - о лучшем оппоненте сложно мечтать.
Думаю, если бы Англия могла выбирать, то между Швецией и Украиной предпочла бы Украину. Все равно будет сложно, особенно в Риме. Тут уже игра не на своем Уэмбли, не на знакомом стадионе. Но лучшего соперника не придумать».
Игра состоится в Риме 3 июля.
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