Касильяс предложил вариант реформы «Золотого мяча», который сделает награду справедливее

Премия вызывает все больше и больше споров

Икер Касильяс / фото - Today-in-24

Экс-вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс на своей странице в Twitter предложил пересмотреть порядок голосования и вручения «Золотого мяча»:

«Мне все сложнее и сложнее верить в индивидуальные футбольные награды. По моему мнению, Месси – один из пяти лучших игроков в истории футбола, но пора научиться составлять список лучших по итогам сезона. Другие игроки усложняют эту задачу!»

Большое количество споров вызвала победа Лионеля Месси, ведь аргентинец в кампании 21/22 не выглядел так ярко, как те же Левандовски и Бензема.

Фактически, игрок получил «Золотой мяч» по итогам лишь прошлого сезона, так как голосовавшие проигнорировали выступления форварда в составе ПСЖ.

Обладатель ЗМ 1990 Лотар Маттеус также обратил внимание на это заявив, что Месси осенью был тенью самого себя.