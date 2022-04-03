Пытали, а потом убили. В Киевской области обнаружено тело украинского футболиста
Каски и бронежилеты. Роман Зозуля активно помогает ВСУ
Нападающий испанской «Фуэнлабрады» поддержал украинских защитников
03 апреля 14:15
Роман Зозуля / Фото: FootBoomНападающий испанской «Фуэнлабрады» Роман Зозуля поддержал украинские войска в борьбе с российскими оккупантами. Форвард с помощью волонтеров собрал для ВСУ бронежилеты и каски, об этом футболист сообщил в Facebook.
На этих фото еще 100 защищенных жизней. Каски и броники для наших героев.
Кажется, что украинские волонтеры уже размели все европейские магазины с военной амуницией, но нас это не останавливает – для наших защитников мы найдем все, что нужно в любом уголке планеты.
Сплоченность украинцев вызывает восхищение и зависть у всего мира. Украинец – это гордость и сила, рашист – позор и унижение для целых поколений
Ранее, Зозуля призвал весь мир увидеть в российском президенте идеолога нацизма.
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