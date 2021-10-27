«Барселона» потеряла из-за травмы одну из главных надежд клуба накануне матча с «Динамо»
Касорла: «Хави готов возглавить «Барселона»
Экс-игрок сейчас тренирует катарский «Аль-Садд»
Хави Эрнандес / фото - Playing for 90
Полузащитник «Аль-Садда» Санти Касорла рассказал Marca, как проходит тренерский прогресс бывшего хавбека «Барселоны» Хави:
«Я наблюдаю за работой Хави. Вижу, что он готов принять «Барселону». Это же его мечта, он постоянно думает об этом клубе.
Мало кто так хорошо знает «сине-гранатовых», как Хави. Уверен, он полностью готов к этому вызову».
Хави возглавляет катарский клуб с 2019-го года.
В последние годы в СМИ появляется много слухов о возвращении испанца в «Барселону» уже в качестве игрока.
Правда пока что каталонцы не увольняют Рональда Кумана, так как у клуба нет денег платить ему неустойку. Но летом контракт голландца с «блаугранас» истекает, и возможно тогда двери для легендарного экс-хавбека откроются.
Но есть также информация, что «Барселона» может попробовать переманить к себе топ-тренера из АПЛ.
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