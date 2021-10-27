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Касорла: «Хави готов возглавить «Барселона»

Экс-игрок сейчас тренирует катарский «Аль-Садд»
Футбол В мире
14:24
Касорла: «Хави готов возглавить «Барселона»
Хави Эрнандес / фото - Playing for 90

Полузащитник «Аль-Садда» Санти Касорла рассказал Marca, как проходит тренерский прогресс бывшего хавбека «Барселоны» Хави:

«Я наблюдаю за работой Хави. Вижу, что он готов принять «Барселону». Это же его мечта, он постоянно думает об этом клубе.

Мало кто так хорошо знает «сине-гранатовых», как Хави. Уверен, он полностью готов к этому вызову».

Хави возглавляет катарский клуб с 2019-го года.

В последние годы в СМИ появляется много слухов о возвращении испанца в «Барселону» уже в качестве игрока.

Правда пока что каталонцы не увольняют Рональда Кумана, так как у клуба нет денег платить ему неустойку. Но летом контракт голландца с «блаугранас» истекает, и возможно тогда двери для легендарного экс-хавбека откроются.

Но есть также информация, что «Барселона» может попробовать переманить к себе топ-тренера из АПЛ.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Хави Эрнандес Санти Касорла

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