Кассано раскритиковал игру Лукаку в матче с Италией

Бельгиец отличился только с пенальти

Ромелу Лукаку / фото - Qlur

Бывший игрок сборной Италии Антони Кассано поделился с AS мнением об игре форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку в четвертьфинальном матче Евро-2020 с итальянцами:

«Момент можно не реализовать, но проблема в том, что у Лукаку их и не было, а это совсем другая история. Легко забивать «Эмполи», «Фрозиноне», «Сампдории», при всем к ним уважении. А за сборную он забивал Андорре, Лихтенштейну. Против Италии он не мог ни получить мяч, ни отдать пас. Я считаю Кьеллини одним из сильнейших защитников в истории, он феномен, однако ему уже 37 лет, у него тысячи физических проблем, он не так мощен, как раньше, и Лукаку в той игре старался изо всех сил, но никак не мог зацепиться за мяч».

Лукаку забил единственный гол сборной Бельгии в той встрече. Форвард реализовал пенальти и сократил отставание, но это не помогло команде Роберто Мартинеса, и она покинула турнир.

В общей сложности, у нападающего 4 гола на этом турнире, 3 из которых пришлись на матчи группового этапа с Россией и Финляндией.

Выступая за «Интер», Лукаку наколотил 30 голов и отдал 10 ассистов в 44 матчах за «нерадзурри».

Напомним, Тьерри Анри покинул тренерский штаб сборной Бельгии и отдал всю зарплату на благотворительность.