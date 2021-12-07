Кавани – главная летняя цель «Барселоны»

Уругваец хочет уйти из команды

Фото: Marca

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может оказаться в «Барселоне» зимой.

Уругвайский форвард интересен каталонцам. «Барса» намерена усилить атаку опытным и забивным футболистом.

Каталонцы надеются, что МЮ отпустит футболиста зимой за незначительную сумму. Сам форвард готов к переходу.

Контракт с Кавани истекает в конце сезона, но «Барса» хочет подписать игрока уже сейчас, сообщает Diario Sport.

На его счету один мяч в восьми матчах нынешнего сезона в МЮ.