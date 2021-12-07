Кавани в скором времени может стать игроком «Барселоны»
Кавани – главная летняя цель «Барселоны»
Уругваец хочет уйти из команды
14:17
Фото: Marca
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может оказаться в «Барселоне» зимой.
Уругвайский форвард интересен каталонцам. «Барса» намерена усилить атаку опытным и забивным футболистом.
Каталонцы надеются, что МЮ отпустит футболиста зимой за незначительную сумму. Сам форвард готов к переходу.
Контракт с Кавани истекает в конце сезона, но «Барса» хочет подписать игрока уже сейчас, сообщает Diario Sport.
На его счету один мяч в восьми матчах нынешнего сезона в МЮ.
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