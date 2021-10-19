Кавани может перейти в «Барселону»
Кавани может стать игроком «Реала»
Уругваец потерял место в составе МЮ с приходом Роналду
18:21
Эдинсон Кавани / Фото - eurosport«Реал» начал борьбу за форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Об этом сообщает Todofichajes.
Мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием 34-летнего уругвайца в зимнее трансферное окно.
Контракт Кавани с «красными дьяволами» истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.
Напомним, что Эдинсон потерял место в составе из-за прихода Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что услугами Кавани заинтересовалась «Барселона».
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