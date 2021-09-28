Кавани: «Кьеллини был самым сложным защитником, с которым мне приходилось сталкиваться»
Кавани может перейти в «Барселону»
Каталонцы ищут нападающего
28 сентября 09:50
Фото: BBC
«Барселона» может зимой подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.
Уругваец интересен каталонцам. «Барса» ищет форварда и хочет подписать кого-то уже зимой, сообщает Mundo Deportivo.
Кавани рассматривает уход из МЮ. Он понимает, что не получит достаточно игрового времени из-за прихода Криштиану Роналду.
В нынешнем сезоне на счету Кавани два матча.
«Барселона» могла подписать Эдинсона еще летом.
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