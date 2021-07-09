Каземиро: «Восхищаюсь Месси, он великий»

Игроки уже не раз между собой играли в Испании

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Опорный полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Карлос Каземиро прокомментировал для Marca предстоящую встречу со сборной Аргентины и их капитаном Лионелем Месси в финале Копа Америка:

«В сборной Аргентины играют футболисты высочайшего уровня. Это не команда одного игрока. Мы знаем, насколько хорош Месси. Это великий игрок. Но надо уважать всех футболистов сборной Аргентины. Мы не можем зацикливаться лишь на Месси и Лаутаро Мартинесе. Они игроки топ-уровня, но Аргентина дошла до финала благодаря тому, что это команда. Надо уважать всех. Я с восхищением отношусь к Лионелю, но Аргентина – это не только Месси, а оборона Бразилии – это не только Каземиро».

Каземиро знает, чего можно ждать от Месси, ведь ему не раз приходилось персонально опекать его в матчах между «Реалом» и «Барселоной». Стоит отметить, что бразильцу в последнее время это прекрасно удавалось, ведь в последний раз лидер «Барсы» забивал в Эль Классико еще в 2018 году.

Напомним, Месси поиздевался над игроком соперника, не реализовавшим пенальти.