КДК УАФ запретил «Олимпику» играть на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского

Фото - ФК Динамо Киев

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел рапорты официальных лиц на матче 17-го тура украинской Премьер-лиги «Олимпик» – «Шахтер» (0:1), сообщает официальный сайт организации.

Так, по мнению КДК, принимающая сторона провела поединок на ненадлежащем уровне. В связи с этим принято решение наложить на клуб штраф в размере 500 тыс гривен и запретить ему проводить домашние матчи на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского до конца сезона-20/21.

Кроме того, Комитету по стадионам рекомендовано запретить использование арены на играх УПЛ, ПФЛ и Кубка Украины до окончания нынешней кампании.

Клуб-хозяин не обеспечил надлежащего уровня безопасности при подготовке и проведении матча, следствием чего стало возможным несанкционированное появление президента клуба в судейской комнате и на послематчевом флеш-интервью. Кроме того, клуб-хозяин не обеспечил надлежащего отъезда бригады арбитров матча со стадиона, что является нарушением регламентных требований. КДК УАФ принял во внимание предыдущие решения от 28 августа 2020 года и 26 февраля 2021, которыми ФК «Олимпик» (Донецк) и стадион «Динамо» им. В. Лобановского были предупреждены о возможности запрета использования стадиона для проведения матчей УПЛ, ПФЛ и Кубка Украины по футболу учитывая ненадлежащий уровень организации командами мер безопасности на нем. По результатам рассмотрения КДК УАФ принял решение о наложении на ФК «Олимпик» (Донецк) штрафа в размере 500 000 грн за систематическое необеспечение безопасности клубом-хозяином во время матчей УПЛ. Клуб предупрежден о возможности применения нефинансовых санкций, в том числе в виде лишения турнирных очков, в случае повторения нарушений. КДК УАФ также на основании соответствующей рекомендации Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ запретил ФК «Олимпик» (Донецк) использовать стадион «Динамо» им. В. Лобановского для проведением матчей УПЛ до конца сезона-2020/2021 в связи с низким уровнем обеспечения безопасности на стадионе и невыполнением регламентных требований УПЛ и УАФ. В связи с систематическими нарушениями норм регламентных требований УПЛ и УАФ во время проведения матчей на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского КДК УАФ рекомендовал Комитету по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ рассмотреть вопрос о запрете использовать стадион «Динамо» им. В. Лобановского для проведением матчей УПЛ, ПЛФ и Кубка Украины по футболу до конца сезона-2020/2021 и о возможности проведения матчей на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в сезоне 2021/2022 после отдельного решения Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ с учетом неукоснительного соблюдения клубами всех регламентных требований по безопасности.

Ранее известный журналист Артем Франков назвал месть в качестве возможной причины подобного решения.