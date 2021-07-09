Кьеллини: «Англия – это не только Кейн»

Джорджо Кьеллини / Фото: ВВС

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о грядущем матче с Англией в финале Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Сдержать Кейна будет сложно, невероятно сложно. Мне он своей игрой всегда нравился. Помню один из его первых матчей за сборную Англии – мы тогда играли в Турине. Уже тогда он произвел на меня большое впечатление. Он знает, как действовать из глубины поля и выдавать проникающие передачи. Забивает и головой, и ногами, всегда может нанести точный удар с дальней дистанции».