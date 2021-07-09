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Кьеллини: «Англия – это не только Кейн»

Команды сразятся в финале Евро-2020
Футбол Евро-2020
11:28
Кьеллини: «Англия – это не только Кейн»
Джорджо Кьеллини / Фото: ВВС

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о грядущем матче с Англией в финале Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Англия – это, конечно же, не только Кейн. У них прекрасные игроки на обоих флангах, а запасные могли бы усилить любую команду. Игроки вроде Джека Грилиша, Джейдона Санчо, Маркуса Рэшфорда, Доминика Калверт-Льюина, Фила Фодена... В запасе сидит и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. В общем, это невероятно сильная команда.

Сдержать Кейна будет сложно, невероятно сложно. Мне он своей игрой всегда нравился. Помню один из его первых матчей за сборную Англии – мы тогда играли в Турине. Уже тогда он произвел на меня большое впечатление. Он знает, как действовать из глубины поля и выдавать проникающие передачи. Забивает и головой, и ногами, всегда может нанести точный удар с дальней дистанции».


Напомним, финал Евро-2020 между Англией и Италией состоится 11-го июля в 22:00 на «Уэмбли».

Петр Приходько
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Теги

Джорджо Кьеллини сборная Италии (футбол)

Комментарии 1

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9 июля 2021г. 11:43
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