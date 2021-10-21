Сульшер: «Если кто-то хочет покритиковать Роналду, пусть посмотрит на матч с «Аталантой»
Кьеллини: «Для «Ювентуса» было бы лучше, если бы Роналду ушел раньше»
Защитник – об уходе бывшего лидера в АПЛ
16:56
Фото: Sky Sports
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением AS об уходе нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» в конце лета.
«Роналду ушел 28 августа, для нас было бы лучше, если бы он ушел раньше. Это было несложно переварить, но это нас удивило, и, на мой взгляд, мы поплатились очками в первых матчах.
Если бы он ушел 1 августа, у нас бы было больше времени, чтобы лучше подготовиться к началу чемпионата.
Он достиг той точки, где Криштиану понадобилось новое вдохновение и и команда, которая будет играть на него, потому что момент, когда он находит такую команду – ключевой. Это меня не удивило, потому что это было видно в течение всей его карьеры и трех лет с нами».
Роналду забил уже шесть мячей за МЮ после возвращения.
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