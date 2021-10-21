Кьеллини: «Для «Ювентуса» было бы лучше, если бы Роналду ушел раньше»

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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением AS об уходе нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» в конце лета.

Если бы он ушел 1 августа, у нас бы было больше времени, чтобы лучше подготовиться к началу чемпионата.

Он достиг той точки, где Криштиану понадобилось новое вдохновение и и команда, которая будет играть на него, потому что момент, когда он находит такую команду – ключевой. Это меня не удивило, потому что это было видно в течение всей его карьеры и трех лет с нами».