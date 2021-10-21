МЮ проигрывал «Аталанте» 0:2, но сумел вырвать победу. Роналду забил решающий мяч
Роналду: «Манчестер Юнайтед никогда не сдается! Это «Олд Траффорд»
Звездный португалец прокомментировал камбэк с 0:2 против «Аталанты»
11:37
Криштиану Роналду / Фото - МЮ
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился в своем твиттере эмоциями после победы в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2). «Красные дьяволы» уступали 0:2 по ходу встречи.
Да! «Театр мечты» в огне! Мы все еще живы! Мы – «Манчестер Юнайтед» и мы никогда не сдаемся! Это «Олд Траффорд»!
Yes! The Theater Of Dreams is on fire! We are alive! We are Man. United and we never give up! This is Old Trafford! pic.twitter.com/3rsmOBpS8H— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 20, 2021
Ранее мыслями по поводу игры поделился главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
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