Роналду: «Манчестер Юнайтед никогда не сдается! Это «Олд Траффорд»

Криштиану Роналду / Фото - МЮ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился в своем твиттере эмоциями после победы в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2). «Красные дьяволы» уступали 0:2 по ходу встречи.

Yes! The Theater Of Dreams is on fire! We are alive! We are Man. United and we never give up! This is Old Trafford! pic.twitter.com/3rsmOBpS8H