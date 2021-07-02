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Кьеллини: «Думать, что Бельгия – это только Лукаку, оскорбительно для его товарищей»

Форвард внушает страх игрокам соперника
Футбол Евро-2020
08:10
Кьеллини: «Думать, что Бельгия – это только Лукаку, оскорбительно для его товарищей»
Джорджо Кьеллини / фото - Marca

Центральный защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал о своих ожиданиях от матча 1/4 Евро-2020 против сборной Бельгии, и об опасениях от игры форварда соперника Ромелу Лукаку. Слова игрока приводит Football Italia.

«Мы хотим добиться успеха, мы хотим достичь конечной цели. Мы гордимся тем, что мы итальянцы, как они гордятся тем, что они бельгийцы. Каждый из нас постарается поднять сборную как можно выше. Детали будут иметь решающее значение.

Мы все уважаем Лукаку за его выдающийся сезон в «Интере», но думать, что Бельгия — всего лишь Лукаку, оскорбительно для его товарищей по команде. У них так много великих игроков, и мы собираемся подготовить игру, как мы всегда делали. Мы оба хорошо выспимся сегодня вечером, и Ромелу, и я».

Одолев в матче 1/8 Евро-2020 сборную Австрии, Италия вышла в 1/4 турнира на Бельгию, с трудом победившую португальцев. Но бельгийцы могут подойти к противостоянию с серьезными кадровыми проблемами. Кевин Де Брюйне вынужденно покинул поле в матче с Португалией после столкновения с Жоау Палиньей, а Эден Азар на последних минутах встречи получил очередное мышечное повреждение.

Матч Италии с Бельгией состоится уже сегодня, в 22:00.

Видео трансляция матча Бельгия – Италия.

Онлайн трансляция матча Бельгия – Италия.

Напомним, тренер итальянцев Роберто Манчини также рассказал, чего он ждет от матча.

Павел Харченко
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Теги

сборная Италии (футбол) Бельгия – Италия Джорджо Кьеллини

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