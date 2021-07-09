Кьеллини: «Сборной Италии приносит радость вместе делать одно дело»

Джорджо Кьеллини / Фото - Football Italia

Защитник сборной Италии Джоржо Кьеллини рассказал о пути команды к финалу Евро-2020. В решающем матче «Скуадра Адзурра» сыграет против Англии. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

Лето с эмоциями, радостью, волшебными вечерами и увлекательными путешествиями. Вы и сами можете почувствовать, какая у нас сплоченная команда и сколько радости нам доставляет вместе делать одно дело.

С течением времени Манчини построил команду, которая очень близка к решению задачи. После каждого матча он говорил нам: «Один сантиметр за раз», и сейчас нам осталось преодолеть последний сантиметр.