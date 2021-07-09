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Кьеллини: «Сборной Италии приносит радость вместе делать одно дело»

Защитник «Скуадры Адзурры» рассказал о пути команды к финалу Евро-2020
Футбол Евро-2020
18:57
Кьеллини: «Сборной Италии приносит радость вместе делать одно дело»
Джорджо Кьеллини / Фото - Football Italia

Защитник сборной Италии Джоржо Кьеллини рассказал о пути команды к финалу Евро-2020. В решающем матче «Скуадра Адзурра» сыграет против Англии. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

Чемпионат получился для нас эмоционально насыщенным, от первого матча с Турцией и до этого момента. Но если я перечитаю сообщения, которые отсылал друзьям до турнира, то в них будет чувствоваться вера в то, что мы можем провести незабываемое лето.

Лето с эмоциями, радостью, волшебными вечерами и увлекательными путешествиями. Вы и сами можете почувствовать, какая у нас сплоченная команда и сколько радости нам доставляет вместе делать одно дело.

С течением времени Манчини построил команду, которая очень близка к решению задачи. После каждого матча он говорил нам: «Один сантиметр за раз», и сейчас нам осталось преодолеть последний сантиметр.

Финал Евро-2020 можно будет посмотреть 11 июля на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Джорджо Кьеллини Италия – Англия сборная Италии (футбол) сборная Англии (футбол)

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