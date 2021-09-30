Кендзера: «Луческу объяснил, почему я не вышел в старте на «Баварию», но я не хочу говорить об этом публично»

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Защитник «Динамо» Томаш Кендзера высказался о том, что не попал в стартовый состав команды на матч с «Баварией» (0:5) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

– Перед матчем я говорил с тренером об этой ситуации. Он объяснил причину. Не хочу говорить об этом публично, потому что это неуместно. Это командные вопросы.

«Бавария» сейчас сильнее даже «Барселоны» и «Ювентуса». При всем уважении к этим командам. Думаю, мы можем показать больше.