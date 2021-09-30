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У «Динамо» и «Шахтера» печальные шансы даже на третьи места в своих группах уже после 2-го тура ЛЧ

Оба украинских клуба в тяжелом положении
Футбол Лига чемпионов UEFA
30 сентября 14:10
У «Динамо» и «Шахтера» печальные шансы даже на третьи места в своих группах уже после 2-го тура ЛЧ Мнение
Фото: Getty Images

Украинские клубы провели свои матчи во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Настроение, мягко говоря, не улучшилось – снова только 1 очко на двоих. «Шахтер» поделил очки с «Интером» (0:0), а «Динамо» было уничтожено «Баварией» (0:5). И если ничья «Шахтера» и «Интера» сначала обнадеживала, но потом сенсационная победа «Шерифа» Вернидуба над «Реалом» (2:1) на выезде в параллельном матче группы все испортила «горнякам». Конечно, мы порадовались огромному успеху украинского тренера, но эти очки молдаван явно не на пользу донецкой команде.

Многие скажут, что забегать наперед – дело неблагодарное. Но если учесть все факторы и руководствоваться логикой событий, то можно попытаться спрогнозировать путь «Шахтера» и «Динамо» в этой ЛЧ на основании двух сыгранных туров.

Разбираем шансы «Шахтера»

Ситуация в группе у донецкой команды выглядит следующим образом.

Здесь все карты спутал «Шериф», именно результаты команды Юрия Вернидуба являются самыми неприятными для «Шахтера», поскольку перед стартом группового раунда считалось, что третье место «горнякам» обеспечено чуть ли не автоматически. И если поражение «Шерифу» в 1-м туре было простительным (все ведь ожидали, что в дальнейшем команда Вернидуба не возьмет ни одного очка ни с «Реалом», ни с «Интером»), то теперь все сложнее. Пока мы все даже не думали, что «Шериф» хлопнет «Реал» в Мадриде, рассматривался вариант, что «Шахтер» где-то сможет зацепиться за очки в матчах с «Реалом» и «Интером» (что, собственно, единожды уже случилось), а затем просто обыграет «Шериф» в Киеве. При таком раскладе (и с учетом того, что молдаване не возьмут очков с «Интером» и «Реалом») третье место было бы гарантировано.

Но все пошло по другому сценарию. Сейчас у команды Вернидуба 6 очков, и чтобы оказаться выше «Шерифа», «Шахтеру» необходимо не только побеждать соперника в Киеве, но в обязательном порядке еще и брать очки или с «Интером» на выезде, или в матчах с очень злым и мотивированным «Реалом». Поверьте, мадридский клуб учел ошибки прошлого сезона (два поражения от «Шахтера»), и сценарий вряд ли повторится. На баллы больше стоит надеяться в выездном матче с «Интером», нежели в противостояниях с командой Анчелотти. Злость «Реала» – здесь также постарался Вернидуб и его парни, подлив «горнякам» масла в огонь.

Ну а если же выше «Шерифа» «Шахтер» не окажется, то нужно оставлять позади «Интер» или «Реал» (в подобный расклад слабо верится). Вот и имеем ситуацию, что самым реальным вариантом для «горняков» пока видится 4-е место. К сожалению. Или нужно прыгать выше своей головы.

А как дела у «Динамо»?

Такое развитие событий в квартете Е, где выступает «Динамо».

Шансы киевлян на третье место в квартете и перед стартом группового раунда выглядели небольшими, но сейчас они еще меньше.

Казалось бы, поражение от «Баварии» было прогнозируемым. Команда Нагельсманна – это беспощадный каток в европейском футболе, под который сейчас попадают все. Все окей, идем дальше. Но не тут то было. Снова неприятности доставил нам параллельный матч, в котором «Бенфика» разгромила «Барселону» (3:0).

Да, «Динамо» сейчас не на последнем месте, мы выше команды Кумана в таблице. Да, «Барселона» не в лучшей форме. Но даже такая «Барселона» все равно сильнее «Динамо», кто бы что не говорил. К сожалению, история показывает, что киевляне в матчах против топ-клубов в последние годы (даже если эти топ-клубы находятся далеко не в лучшей форме) выходят на поле с трясущимися коленками, перегорают, и проигрывают матч еще до стартового свистка.

Сейчас «Динамо» ожидает спарка с «Барселоной». И команда Кумана (даже в кризисном состоянии) будет грызть землю за результат. Потому что и соперник подходящий, и очень нужны очки в группе. Проход «Баварии» в 1/8 финала не обсуждается, «Барселона» еще наверстает – как раз таки в матчах с «Динамо», а у «Бенфики» уже преимущество перед киевлянами – больше очков и очный матч в Португалии, где «Динамо» будет явно сложнее, чем в Киеве. «Бенфика» в родных стенах совершенно другая, чем на выезде («Барселона» подтвердит).

И если у вас есть призрачные надежды на то, что в последнем туре в Киеве «Бавария», которая к тому времени уже может решить задачу выхода из группы, сыграет вальяжно и позволит киевлянам набрать очки, то мы эти надежды развеем. «Бавария» – это машина, которая никогда не останавливается. Которая сильнее «Динамо» в разы даже если будет играть полурезервным составом.

Так вот, пока для «Динамо» «светит» также лишь четвертое место.

Очень надеюсь, что мое мнение ошибочно, а украинские клубы смогут удивить и прыгнуть выше головы.

А как вы считаете – какие места в итоге «Динамо» и «Шахтер» займут в своих квартетах по завершению группового раунда Лиги чемпионов? Пишите свое мнение в комментариях!

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Динамо Киев

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