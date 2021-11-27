Кендзера: «Минай» после перерыва сыграл лучше, чем мы»

Томаш Кендзера / Фото: Twitter

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера высказался о победе над «Минаем» (2:0) в матче 16-го тура УПЛ. Слова поляка приводит пресс-служба киевлян.

Сзади тоже сыграли хорошо, не подпускали соперника к нашим воротам. А вот второй тайм получился не совсем таким, как хотелось бы. Мы не выполнили того, что требовал от нас тренер, в результате чего «Минай» создал неприятности у наших ворот.

- Вы уступили «Баварии» в прошлом матче, не повлиял ли на вас морально этот результат перед поединком с «Минаем»?

– Нет. Мы были хорошо готовы к матчу. Жаль только, что не играли весь поединок, как в первом тайме. Но главное – что победили.

– Казалось, что перерыв больше пошел на пользу именно хозяевам.

– Да, они после перерыва сыграли лучше, чем мы. Но хорошо, что нам все равно удалось одержать победу, поскольку, повторюсь, самое главное, что три очка едут в Киев.

- Счет долгое время держался 1:0 в нашу пользу, поэтому игра получилась нервной и эмоциональной?

– Да, ведь при таком результате только одна ошибка могла привести к тому, что соперник сравнивает счет, а после этого играть было бы очень тяжело. Но мы выдержали сзади, не пропустили, а впереди Коля Шапаренко в компенсированное время забил красивый мяч.