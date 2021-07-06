Кензера вернулся к тренировкам на базе «Динамо»

На данный момент киевляне находятся на сборе в Швейцарии

Томаш Кендзера / Фото - ФК Динамо

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера вернулся в расположение клуба. Об этом стало известно из публикации в Instagram Stories футболиста.

27-летний игрок разместил видео тренировки из загородной базы киевлян. Отметим, что в данный момент команда находится на первом предсезонном сборе в Швейцарии.

Кендзера ранее был в заявке сборной Польши на Евро-2020. Тем не менее, «динамовец» так и не появился на поле.

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