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Кензера вернулся к тренировкам на базе «Динамо»

На данный момент киевляне находятся на сборе в Швейцарии
Футбол Украинская Премьер-лига
14:10
Кензера вернулся к тренировкам на базе «Динамо»
Томаш Кендзера / Фото - ФК Динамо

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера вернулся в расположение клуба. Об этом стало известно из публикации в Instagram Stories футболиста.

27-летний игрок разместил видео тренировки из загородной базы киевлян. Отметим, что в данный момент команда находится на первом предсезонном сборе в Швейцарии.

Кендзера ранее был в заявке сборной Польши на Евро-2020. Тем не менее, «динамовец» так и не появился на поле.

Ранее защитник «бело-синих» Владислав Дубинчак прокомментировал скорое возвращение «сборников» в расположение команды.

Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Томаш Кендзера

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