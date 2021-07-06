Защитник «Динамо»: «Очень хотел, чтобы Шапаренко забил Англии»
Кензера вернулся к тренировкам на базе «Динамо»
На данный момент киевляне находятся на сборе в Швейцарии
Томаш Кендзера / Фото - ФК Динамо
Защитник «Динамо» Томаш Кендзера вернулся в расположение клуба. Об этом стало известно из публикации в Instagram Stories футболиста.
27-летний игрок разместил видео тренировки из загородной базы киевлян. Отметим, что в данный момент команда находится на первом предсезонном сборе в Швейцарии.
Кендзера ранее был в заявке сборной Польши на Евро-2020. Тем не менее, «динамовец» так и не появился на поле.
Ранее защитник «бело-синих» Владислав Дубинчак прокомментировал скорое возвращение «сборников» в расположение команды.
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