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Защитник «Динамо»: «Очень хотел, чтобы Шапаренко забил Англии»

Дубинчак прокомментировал выступления многолетнего партнера по команде
Футбол Сборная Украины
13:02
Защитник «Динамо»: «Очень хотел, чтобы Шапаренко забил Англии»
Николай Шапаренко / Фото - УАФ

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак высказался по поводу возвращения лидеров команды из расположения сборной Украины. Также футболист прокомментировал выступления многолетнего партнера по команде, еще с юношеской команды, Николая Шапаренко.

Конечно, и мы понимаем, что вернутся «сборники», поэтому будем бороться за свое место. Думаю, все решится после первого сбора.

7-го числа мы прилетим домой, и уже будет понятно, кто останется, кто уйдет в аренду, а кто из молодых ребят еще сможет остаться в команде U-19. Мы делаем все от себя возможное, чтобы остаться здесь, но окончательное решение за главным тренером.

Шапаренко? Конечно, мы общаемся с ним практически каждый день. Созваниваемся после игр, подсказываем друг другу, разбираем какие-то моменты. Конечно, переживаю, чтобы у него все получалось. Сейчас он в хорошей форме, можно сказать, лидер сборной. Я очень хотел, чтобы он забил Англии, ведь это было очень важно для него.

Он очень талантливый футболист, я же игрок другого плана, у меня все завязано на трудолюбии. У Коли много качеств, за счет которых он быстрее меня. Но ничего, со временем догоню его.

Напомним, сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Владислав Дубинчак Николай Шапаренко Украина – Англия сборная Англии (футбол) Динамо Киев Мирча Луческу

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