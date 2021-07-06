Защитник «Динамо»: «Очень хотел, чтобы Шапаренко забил Англии»

Николай Шапаренко / Фото - УАФ

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак высказался по поводу возвращения лидеров команды из расположения сборной Украины. Также футболист прокомментировал выступления многолетнего партнера по команде, еще с юношеской команды, Николая Шапаренко.

7-го числа мы прилетим домой, и уже будет понятно, кто останется, кто уйдет в аренду, а кто из молодых ребят еще сможет остаться в команде U-19. Мы делаем все от себя возможное, чтобы остаться здесь, но окончательное решение за главным тренером.

Шапаренко? Конечно, мы общаемся с ним практически каждый день. Созваниваемся после игр, подсказываем друг другу, разбираем какие-то моменты. Конечно, переживаю, чтобы у него все получалось. Сейчас он в хорошей форме, можно сказать, лидер сборной. Я очень хотел, чтобы он забил Англии, ведь это было очень важно для него.

Он очень талантливый футболист, я же игрок другого плана, у меня все завязано на трудолюбии. У Коли много качеств, за счет которых он быстрее меня. Но ничего, со временем догоню его.