Без Рамоса. Испания довызовет четырех игроков на Евро-2020
Кепа может быть вызван в сборную Испании
В стане «фурии рохи» обнаружили коронавирус
Кепа Аррисабалага / фото - Sky Sports
Вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу вызвали в сборную Испании для тренировок из-за коронавируса в стане национальной команды, сообщает официальный сайт сборной.
В преддверии товарищеского матча с Литвой опорный полузащитник испанцев Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус. Федерация футбола Испании приняла соответствующие меры: игрока изолировали, запланированные мероприятия отменили, и вызвали нескольких дополнительных футболистов, на случай новых заражений в стане команды.
Помимо Кепы, тренироваться с «фурией» вызвали Родриго, Пабло Форнальса, Карлоса Солера, Браиса Мендеса и Рауля Альбиоля.
Защитник «Реала» Серхио Рамос довызван не был.
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