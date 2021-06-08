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Кепа может быть вызван в сборную Испании

В стане «фурии рохи» обнаружили коронавирус
Евро Сборные
12:25
Кепа может быть вызван в сборную Испании
Кепа Аррисабалага / фото - Sky Sports

Вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу вызвали в сборную Испании для тренировок из-за коронавируса в стане национальной команды, сообщает официальный сайт сборной.

В преддверии товарищеского матча с Литвой опорный полузащитник испанцев Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус. Федерация футбола Испании приняла соответствующие меры: игрока изолировали, запланированные мероприятия отменили, и вызвали нескольких дополнительных футболистов, на случай новых заражений в стане команды.

Помимо Кепы, тренироваться с «фурией» вызвали Родриго, Пабло Форнальса, Карлоса Солера, Браиса Мендеса и Рауля Альбиоля.

Защитник «Реала» Серхио Рамос довызван не был.

Напомним, сборная Испании вакцинируется перед Евро-2020.

Павел Харченко
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Теги

Кепа Аррисабалага сборная Испании (футбол) Серхио Бускетс

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