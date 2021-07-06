Кейн: «Дания – отличная команда. Мы играли с ними в Лиге наций и ни разу не сумели победить»

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Нападающий сборной Англии Харри Кейн признался сайту UEFA, что ждет тяжелой игры против Дании в полуфинале Евро-2020.

Они смогли набрать ход после тяжелого начала и с тех пор лишь прибавляют. Но нам надо сосредоточиться на себе. Это полуфинальный матч на нашем стадионе, и из этого надо выжать максимум. Мы знаем, что если сыграем так, как можем, то у нас будет отличный шанс выйти в финал».