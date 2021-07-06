Защитник сборной Дании: «Достаточно сильны, чтобы соперничать с лучшими»
Кейн: «Дания – отличная команда. Мы играли с ними в Лиге наций и ни разу не сумели победить»
Форвард ждет тяжелой игры в полуфинале Евро-2020
Фото: Sky SPorts
Нападающий сборной Англии Харри Кейн признался сайту UEFA, что ждет тяжелой игры против Дании в полуфинале Евро-2020.
«Прежде всего, это отличная команда. Мы играли с ними в Лиге наций и ни разу не сумели победить – ничья и поражение.
Они смогли набрать ход после тяжелого начала и с тех пор лишь прибавляют. Но нам надо сосредоточиться на себе. Это полуфинальный матч на нашем стадионе, и из этого надо выжать максимум. Мы знаем, что если сыграем так, как можем, то у нас будет отличный шанс выйти в финал».
Игра состоится 7 июля в 22:00.
Онлайн трансляция Англия – Дания.