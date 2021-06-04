Кейн: «Если я закончу карьеру без титула со сборной, это можно будет считать провалом»

Форвард голоден до трофеев

Гарри Кейн / фото - Sky Sports

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал Evening Standart о своих амбициях на предстоящем чемпионате Европы:

«Если я закончу карьеру без титула со сборной Англии, это можно будет считать провалом. Мы продолжаем прогрессировать, но нам есть над чем работать. Я знаю своих товарищей по команде и чувствую, что мы готовы ко всему».

В минувшем сезоне Кейн отыграл за «Тоттенхэм» 49 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 17 голевых передач. По результатам кампании англичанин стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ.

Сборная Англии встретится на групповом этапе Евро-2020 со сборными Хорватии, Шотландии и Чехии.

Напомним, Кейн может перейти в «Манчестер Сити».