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Кейн и Грилиш заинтересовали «Манчестер Сити»
Общая стоимость футболистов составит больше 200 миллионов фунтов
21:54
Кейн и Гриллиш / фото - Sky Sports
Лидеры сборной Англии Харри Кейн и Джек Грилиш попали в сферу интересов «Манчестер Сити», сообщил портал The Athletic.
«Горожане» готовы выплатить за двух футболистов от 175 до 215 миллионов фунтов, если «Тотенхэм» и «Астон Вилла» согласятся отпустить их.
Отмечается, что при таком сценарии затраты на этих двух футболистов будут уравновешивать продажами.