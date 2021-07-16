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Кейн и Грилиш заинтересовали «Манчестер Сити»

Общая стоимость футболистов составит больше 200 миллионов фунтов
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:54
Кейн и Грилиш заинтересовали «Манчестер Сити»
Кейн и Гриллиш / фото - Sky Sports

Лидеры сборной Англии Харри Кейн и Джек Грилиш попали в сферу интересов «Манчестер Сити», сообщил портал The Athletic.

«Горожане» готовы выплатить за двух футболистов от 175 до 215 миллионов фунтов, если «Тотенхэм» и «Астон Вилла» согласятся отпустить их.

Отмечается, что при таком сценарии затраты на этих двух футболистов будут уравновешивать продажами.

Кейн не попал в символическую сборную Евро-2020.

Антон Кривенко
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Теги

Харри Кейн Джек Грилиш Манчестер Сити

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