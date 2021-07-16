Кейн и Грилиш заинтересовали «Манчестер Сити»

Общая стоимость футболистов составит больше 200 миллионов фунтов

Кейн и Гриллиш / фото - Sky Sports

Лидеры сборной Англии Харри Кейн и Джек Грилиш попали в сферу интересов «Манчестер Сити», сообщил портал The Athletic.

«Горожане» готовы выплатить за двух футболистов от 175 до 215 миллионов фунтов, если «Тотенхэм» и «Астон Вилла» согласятся отпустить их.

Отмечается, что при таком сценарии затраты на этих двух футболистов будут уравновешивать продажами.

Кейн не попал в символическую сборную Евро-2020.