Кейн напомнил о неудачах англичан в матчах с Данией

В Лиге наций Англия ни разу не выиграла датчан

Харри Кейн / фото - Goal

После разгромного поражения над сборной Украины англичане обеспечили себе место в полуфинале Евро-2020, где их уже ждет сборная Дании. Форвард «львов» Харри Кейн напомнил о неудачных матчах своей команды против датчан в Лиге наций. Слова игрока приводит официальный сайт UEFA.

«Прежде всего, это отличная команда. В прошлом году мы дважды играли с ними в Лиге наций и не победили ни в одной игре - ничья и поражение. Они оправились от тяжелого старта на Евро и с тех пор набирают обороты. Однако нам нужно сосредоточиться на себе. Полуфинал пройдет на нашем стадионе, мы должны использовать все положительные моменты. Если мы сыграем так, как умеем, у нас будет прекрасная возможность выйти в финал».

Хоть Данию и считают эдакой темной лошадкой турнира, но не стоит забывать, что команда все-таки находится в топ-10 рейтинга сборных FIFA, да и состав у команды состоит из игроков топ-5 европейских лиг. Тем более, после трагического эпизода с Кристианом Эриксеном, датчане набрали сумасшедший ход, одержав две разгромные победы, и выиграв крепкую Чехию на пути к полуфиналу.

Но, у Англии будет преимущество, ведь команда Гарета Саутгейта будет играть на домашнем стадионе «Уэмбли» в Лондоне, и в этом состоит один из главных проколов UEFA.