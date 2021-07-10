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22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Кейн – о финале Евро-2020: «За такие возможности нужно хвататься обеими руками»

Нападающий сборной Англии намерен выиграть для своей страны второй трофей в истории
Футбол Евро-2020
09:58
Кейн – о финале Евро-2020: «За такие возможности нужно хвататься обеими руками»
Харри Кейн / Фото - eurosport
Форвард сборной Англии Харри Кейн признался, что для него будет гордостью последовать по стопам Бобби Мура – единственного капитана «трех львов», который поднял над головой трофей крупного турнира.

Цитирует Кейна Goal.

«Когда твое имя ставят в ряд с такими футболистами, это тебя мотивирует, заряжает уверенностью. Конечно, победа станет невероятным достижением. Футболисты и болельщики очень долго ждали дня, когда команда сыграет в финале. За такие возможности нужно хвататься обеими руками. У нас есть потрясающий шанс выиграть второй трофей в истории страны. О таких моментах мечтаешь в детстве — поднять кубок, представляя свою страну. Теперь у нас есть такая возможность».


Напомним, в 1966 году англичане выиграли чемпионат мира. 

11 июля подопечные Гарета Саутгейта впервые сыграет в финале Евро и получат шанс завоевать второй трофей в своей истории. Им будет противостоять команда Италии.

Матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Следить за поединком в режиме реального времени можно на нашем сайте. Начало – в 22:00. 

Владимир Кириченко
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Теги

Харри Кейн Италия – Англия сборная Англии (футбол) Гарет Саутгейт

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