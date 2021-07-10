Кейн – о пенальти: «Наконец-то все сложилось в нашу пользу»
Кейн – о финале Евро-2020: «За такие возможности нужно хвататься обеими руками»
Нападающий сборной Англии намерен выиграть для своей страны второй трофей в истории
Харри Кейн / Фото - eurosportФорвард сборной Англии Харри Кейн признался, что для него будет гордостью последовать по стопам Бобби Мура – единственного капитана «трех львов», который поднял над головой трофей крупного турнира.
Цитирует Кейна Goal.
«Когда твое имя ставят в ряд с такими футболистами, это тебя мотивирует, заряжает уверенностью. Конечно, победа станет невероятным достижением. Футболисты и болельщики очень долго ждали дня, когда команда сыграет в финале. За такие возможности нужно хвататься обеими руками. У нас есть потрясающий шанс выиграть второй трофей в истории страны. О таких моментах мечтаешь в детстве — поднять кубок, представляя свою страну. Теперь у нас есть такая возможность».
Напомним, в 1966 году англичане выиграли чемпионат мира.
11 июля подопечные Гарета Саутгейта впервые сыграет в финале Евро и получат шанс завоевать второй трофей в своей истории. Им будет противостоять команда Италии.
Матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Следить за поединком в режиме реального времени можно на нашем сайте. Начало – в 22:00.
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