Кейн – о ничьей с Шотландией: «Они очень хорошо защищались. Игра была тяжелой»

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Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал BBC ничью с Шотландией (0:0) в матче Евро-2020.

Это была просто тяжелая игра. Шотландия очень хорошо защищалась, они блокировали отличные удары в нужное время, когда у нас были моменты, и это футбол. Это Евро, тут легких матчей не бывает. Через несколько дней у нас будет большая игра против чехов, и, очевидно, мы хотим финишировать на вершине».