Кейн – о пенальти: «Наконец-то все сложилось в нашу пользу»

Харри Кейн / Фото: twitter.com/england

Форвард сборной Англии Харри Кейн подвел итоги полуфинального матча Евро-2020 с командой Дании (2:1).



О своем пенальти

Наконец-то все сложилось в нашу пользу. Отмечу ребят, отличный матч, мы здорово сыграли после того, как пропустили, контролировали игру.

Я не так хотел исполнить пенальти, мяч пошел ниже, чем я рассчитывал, но, к счастью, он отскочил ко мне.

Впервые в истории попасть в финал Евро – и на «Уэмбли». Один из лучших моментов в моей жизни, это точно.