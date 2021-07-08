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Кейн – о пенальти: «Наконец-то все сложилось в нашу пользу»

Нападающий сборной Англии дал комментарий после победы над Данией
Футбол В Европе
09:04
Кейн – о пенальти: «Наконец-то все сложилось в нашу пользу»
Харри Кейн / Фото: twitter.com/england

Форвард сборной Англии Харри Кейн подвел итоги полуфинального матча Евро-2020 с командой Дании (2:1).

Невероятно, какая игра, над отдать должное Дании. Мы очень здорово отреагировали – мы в финале дома, эмоции не передать.

О своем пенальти

Я выбрал угол, в который буду бить. Это бы не лучший пенальти, что я исполнял. Порой ты не забиваешь и мяч отскакивает к тебе, к счастью, сегодня так и произошло.

Наконец-то все сложилось в нашу пользу. Отмечу ребят, отличный матч, мы здорово сыграли после того, как пропустили, контролировали игру. 

Я не так хотел исполнить пенальти, мяч пошел ниже, чем я рассчитывал, но, к счастью, он отскочил ко мне.

Впервые в истории попасть в финал Евро – и на «Уэмбли». Один из лучших моментов в моей жизни, это точно.

Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира и Европы.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Харри Кейн сборная Англии (футбол)

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