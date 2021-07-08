Хендерсон – о матче с Италией: «Мы отдадим все силы, чтобы осчастливить всю Англию»
Кейн – о пенальти: «Наконец-то все сложилось в нашу пользу»
Нападающий сборной Англии дал комментарий после победы над Данией
Харри Кейн / Фото: twitter.com/england
Форвард сборной Англии Харри Кейн подвел итоги полуфинального матча Евро-2020 с командой Дании (2:1).
Невероятно, какая игра, над отдать должное Дании. Мы очень здорово отреагировали – мы в финале дома, эмоции не передать.
О своем пенальти
Я выбрал угол, в который буду бить. Это бы не лучший пенальти, что я исполнял. Порой ты не забиваешь и мяч отскакивает к тебе, к счастью, сегодня так и произошло.
Наконец-то все сложилось в нашу пользу. Отмечу ребят, отличный матч, мы здорово сыграли после того, как пропустили, контролировали игру.
Я не так хотел исполнить пенальти, мяч пошел ниже, чем я рассчитывал, но, к счастью, он отскочил ко мне.
Впервые в истории попасть в финал Евро – и на «Уэмбли». Один из лучших моментов в моей жизни, это точно.
Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира и Европы.
Комментарии 0