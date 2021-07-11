Кейн: «В матче с Италией нам очень пригодится уверенность»
Форвард сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего финала Евро-2020, где его команда сыграет против Италии. Нападающий отметил в комментарии пресс-службе UEFA, что будет главным составляющим успеха.
«Перед матчем с Данией я говорил, что мы получим ответ на вопрос, чему мы научились в 2018 году. Считаю, что мы усвоили тот урок. Мы чувствуем себя увереннее, у нас есть опыт таких матчей.
Важно показать себя на поле, и нам это удалось. Мы впервые позволили сопернику открыть счет, оказались в роли отыгрывающихся. Но паники не было. Мы продолжали играть так же организованно. Просто придерживались своего стиля. Мы знали, на что способны.
Постепенно начали чувствовать себя все более уверенно, сравняли счет и в итоге заслуженно победили. Наша команда была уверена в себе. И это нам очень пригодится в воскресенье, если мы хотим стать чемпионами».
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