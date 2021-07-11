Кейн: «В матче с Италией нам очень пригодится уверенность»

Харри Кейн / фото - Getty Images

Форвард сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего финала Евро-2020, где его команда сыграет против Италии. Нападающий отметил в комментарии пресс-службе UEFA, что будет главным составляющим успеха.

Важно показать себя на поле, и нам это удалось. Мы впервые позволили сопернику открыть счет, оказались в роли отыгрывающихся. Но паники не было. Мы продолжали играть так же организованно. Просто придерживались своего стиля. Мы знали, на что способны.

Постепенно начали чувствовать себя все более уверенно, сравняли счет и в итоге заслуженно победили. Наша команда была уверена в себе. И это нам очень пригодится в воскресенье, если мы хотим стать чемпионами».