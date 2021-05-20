Кейн: «Я хочу выйти на уровень Роналду и Месси»

Харри Кейн / фото - Getty Images

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн признался, что хочет сравняться с Лионелем Месси и Криштиану Роналду по результативности. Цитирует игрока «шпор» портал Sky Sports.

Я не боюсь говорить, что хочу быть лучшим. Я хочу постараться выйти на уровень Роналду и Месси. Моя главная цель – брать трофеи и забивать по 50, 60, 70 голов каждый сезон.

То давление, что я сам оказываю на себя, всегда гораздо выше того, что может наложить на меня кто-то еще».