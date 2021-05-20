Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 8
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 9) показать все
Примерa (Испания) 20/21
Календарь Таблица
22:00 Леванте - Кадис -:- Запланирован
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
17:00 Верес - Альянс -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Волынь -:- Запланирован
19:00 Черноморец - Кристал Херсон -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 19) показать все
Бундеслига (Германия) 20/21
Календарь Таблица
16:30 Бавария - Аугсбург -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер -:- Запланирован
16:30 Вердер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
Календарь Таблица
19:00 Реал Вальядолид - Атлетико -:- Запланирован
19:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
19:00 Осасуна - Реал Сосьедад -:- Запланирован
19:00 Уэска - Валенсия -:- Запланирован
19:00 Эйбар - Барселона -:- Запланирован

Кейн: «Я хочу выйти на уровень Роналду и Месси»

Форвард «Тоттенхэма» рассказал о главной мечте
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 мая 15:23
Кейн: «Я хочу выйти на уровень Роналду и Месси»
Харри Кейн / фото - Getty Images

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн признался, что хочет сравняться с Лионелем Месси и Криштиану Роналду по результативности. Цитирует игрока «шпор» портал Sky Sports.

«Я могу еще так много дать. Моя статистика может быть еще лучше, чем сейчас.

Я не боюсь говорить, что хочу быть лучшим. Я хочу постараться выйти на уровень Роналду и Месси. Моя главная цель – брать трофеи и забивать по 50, 60, 70 голов каждый сезон.

То давление, что я сам оказываю на себя, всегда гораздо выше того, что может наложить на меня кто-то еще».

В этом сезоне АПЛ Кейн провел за «шпор» 34 матча, забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач.

Напомним, Кейн может покинуть «Тоттенхэм» уже этим летом.

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Харри Кейн Тоттенхэм Лионель Месси Криштиану Роналду

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Известны имена кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма»
Известны имена кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 мая 18:54
Кейн: «Я не буду стоить 100 миллионов фунтов через 2-3 года»
Кейн: «Я не буду стоить 100 миллионов фунтов через 2-3 года»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 мая 17:57
В АПЛ забили красивейший автогол сезона
В АПЛ забили красивейший автогол сезона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 мая 14:32
«Тоттенхэм» неожиданно уступил «Астон Вилле» в родных стенах
«Тоттенхэм» неожиданно уступил «Астон Вилле» в родных стенах
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 мая 21:59
«Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» дома. Как это было
«Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» дома. Как это было
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 мая 21:56
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла»: стартовые составы
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла»: стартовые составы
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 мая 19:32

Новости: Футбол

Тренер «Гента»: «Очень доволен Безусом. Насчет его будущего – посмотрим»
Тренер «Гента»: «Очень доволен Безусом. Насчет его будущего – посмотрим»
Украинские легионеры
20 мая 22:55
«Признаюсь, я тоже не думал, что смогут достичь такого результата с «Динамо». Луческу раскрыл секрет успеха киевлян в этом сезоне
«Признаюсь, я тоже не думал, что смогут достичь такого результата с «Динамо». Луческу раскрыл секрет успеха киевлян в этом сезоне
Украинская Премьер-лига
20 мая 22:50
Тренер «Легии»: «Не сделав в футболе ничего, Русин хотел быть кем-то важным для нас»
Тренер «Легии»: «Не сделав в футболе ничего, Русин хотел быть кем-то важным для нас»
Украинские легионеры
20 мая 22:32
Луческу: «Вакцинация дает нам возможность быть нормальными людьми»
Луческу: «Вакцинация дает нам возможность быть нормальными людьми»
Украинская Премьер-лига
20 мая 22:07
«Валенсию» в следующем сезоне возглавит тренер «Хетафе»
«Валенсию» в следующем сезоне возглавит тренер «Хетафе»
Примерa (Испания)
20 мая 21:55
Кендзера – лидер «Динамо» по количеству матчей в УПЛ, Бущан – по числу минут
Кендзера – лидер «Динамо» по количеству матчей в УПЛ, Бущан – по числу минут
Украинская Премьер-лига
20 мая 21:43
«Генк» разгромил «Антверпен» и лишил «Андерлехт» Михайличенко Лиги чемпионов
«Генк» разгромил «Антверпен» и лишил «Андерлехт» Михайличенко Лиги чемпионов
Украинские легионеры
20 мая 21:16
Касильяс: «Зидана не за что критиковать. Его достижения невероятны»
Касильяс: «Зидана не за что критиковать. Его достижения невероятны»
Примерa (Испания)
20 мая 21:08
Севидов – о пожизненном отстранении от футбола: «Беспредел, иначе это не назовешь»
Севидов – о пожизненном отстранении от футбола: «Беспредел, иначе это не назовешь»
Украинская Премьер-лига
20 мая 21:00
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 12:29
4
Все новости