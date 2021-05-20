«Тоттенхэм» неожиданно уступил «Астон Вилле» в родных стенах
Кейн: «Я хочу выйти на уровень Роналду и Месси»
Форвард «Тоттенхэма» рассказал о главной мечте
20 мая 15:23
Харри Кейн / фото - Getty Images
Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн признался, что хочет сравняться с Лионелем Месси и Криштиану Роналду по результативности. Цитирует игрока «шпор» портал Sky Sports.
«Я могу еще так много дать. Моя статистика может быть еще лучше, чем сейчас.
Я не боюсь говорить, что хочу быть лучшим. Я хочу постараться выйти на уровень Роналду и Месси. Моя главная цель – брать трофеи и забивать по 50, 60, 70 голов каждый сезон.
То давление, что я сам оказываю на себя, всегда гораздо выше того, что может наложить на меня кто-то еще».
В этом сезоне АПЛ Кейн провел за «шпор» 34 матча, забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач.
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