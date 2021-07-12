«Футбол – это семья, единство, дом». Фьюри трогательно поддержал сборную Англии после поражения в финале Евро-2020
Кейн: «Зашли так далеко на Евро… Это еще не конец»
Форвард – о поражении Англии в финале
Фото: BBC
Нападающий сборной Англии Харри Кейн через свой Twitter поделился эмоциями от поражения в финале Евро-2020 от Италии.
«Прошлым вечером было больно. И будет больно еще долго.
Но мы зашли так далеко и сломали так много препятствий на своем пути, что это еще не конец. Мы вместе побеждаем, вместе проигрываем и вместе соберемся к чемпионату мира.
Спасибо за вашу поддержку этим летом».
Англия проиграла в серии пенальти.
Италия выиграла второе Евро в истории.
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