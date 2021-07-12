Кейн: «Зашли так далеко на Евро… Это еще не конец»

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Нападающий сборной Англии Харри Кейн через свой Twitter поделился эмоциями от поражения в финале Евро-2020 от Италии.

Но мы зашли так далеко и сломали так много препятствий на своем пути, что это еще не конец. Мы вместе побеждаем, вместе проигрываем и вместе соберемся к чемпионату мира.

Спасибо за вашу поддержку этим летом».