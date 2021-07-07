Кьеза: «Испания играла хорошо, но мы терпели»

Федерико Кьеза / Фото: Twitter

Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза высказался о победе над Испанией (1:1, пен. 4:2) в полуфинале Евро-2020. Его слова приводит Football Italia.

Посмотрим, кто будет нашим соперником, но мы очень рады. Я помог команде с голом, но в первую очередь я помогал обороняться, и нам это было нужно до самого конца. Все работали вместе.

Тренер сказал нам, что Испания может оставить нам шансы в контратаках. Джиджо дал мяч Марко, потом Чиро, я увидел ситуацию два в два и быстро воспользовался ей.

Финал? Как говорит тренер, один сантиметр за раз. Это касается и финала в том числе. Нужно восстановиться, но мы будем готовы».